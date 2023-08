Lima propone revocatorio para autoridades judiciales y la oposición lo rechaza

El ministro de Justicia, Iván Lima, propuso que un año después de la elección de magistrados se realice un revocatorio en las urnas y que sea el pueblo el que evalúe y defina su continuidad. Dijo que eso no requeriría cambiar la Constitución. La oposición descalifica la idea, dice que sólo es una excusa para justificar que no habrá elecciones y que el MAS solamente busca prorrogar a las actuales autoridades judiciales.

Hay en mesa cuatro propuestas. Una del MAS, otras de Comunidad Ciudadana, Creemos; y una que salió en la comisión trabajada por los senadores del MAS, Patricia Arce y Miguel Pérez, y la disidente de CC Silvia Salame. El oficialismo amenazó con poner en mesa la suya. Pero, de hacerlo, debe contar con los dos tercios de apoyo y su votación no alcanza.

En esos micrófonos se le preguntó sobre el futuro de las elecciones judiciales. Respondió: “Le recuerdo algunos temas que me parecen importantes. El 2011 gastamos alrededor de Bs 100 millones para la primera elección judicial; en 2017 fueron Bs 125 millones y el presupuesto para este año es de más de Bs 183 millones, es decir, más de $us 56 millones vamos a gastar los bolivianos en este modelo porque la gente no cree que debamos elegir jueces por voto popular, somos el único país que lo hace”.