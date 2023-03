Lima redime a Nina del caso ABC y revela la identidad del testigo protegido fallecido

El diputado Arce, en una declaración posterior, señaló que la última vez que tuvo contacto con el “testigo protegido” fue en noviembre del año pasado. “Yo no soy responsable de informar sobre una situación tan trágica, por respeto a la familia yo no puedo hacer esto, yo no sabía, por lo tanto, yo no tengo ninguna obligación ni responsabilidad”, dijo el asambleísta.