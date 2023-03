Lima saca a Nina del caso ABC y el testigo protegido grabó video antes de morir

También resalta las contradicciones del ministro. “El 16 de septiembre de 2022, el ministro Lima salió en conferencia de prensa y afirmó que ‘la hipótesis que tenemos es que el testigo protegido es una persona que no ha recibido su parte de la torta de corrupción que se estaba repartiendo’. Sin embargo, un mes después, el 14 de octubre, como si fuera fiscal o juez, se contradice, diciendo que al final no se había pagado la coima a la ABC y que milagrosamente los chinos hicieron aparecer la plata. Un insulto a la inteligencia del pueblo boliviano”, dice en el video.

No se sabe cuándo fue la filmación del testigo y en el desarrollo del mensaje confirma que estaba en EEUU. Sandy dice que “nunca he sido juzgado por ningún delito en toda mi vida. Seguramente, ahora esa justicia corrupta y barata, bajo presiones y pretensiones del poder político se inventarán un sinfín de acusaciones en mi contra. Me he visto obligado a salir del país, pero no soy ningún delincuente y no tengo por qué estar sufriendo el suplicio del exilio”.