Lima ya no es ministro y no será fiscal, pero dice que enjuiciará a los que dañaron al país

Al borde del llanto, Iván Lima Magne, quien ayer dejó de ser ministro de Justicia, dijo que se va al llano para procesar a los que hicieron daño al país; confirmó que no es militante del MAS, que el arcismo no tiene mayoría en el Parlamento, prometió que Arce llegará al Bicentenario y aseguró que no será fiscal general. Todo en un discurso de ocho minutos y en el acto en el que juró su sucesor, César Siles, un profesional de su extrema confianza, quien se desempeñaba como procurador.



“Ya no estoy como ministro y voy a poder asumir defensa y llevar adelante procesos contra gente que le ha hecho daño al pueblo boliviano, que ha sido parte no solamente de destruir la inocencia de niñas, la inocencia de familias, sino que le ha robado al pueblo boliviano y también debo decirlo al pueblo venezolano, porque lo van a entender y lo van a asumir en los próximos días”, adelantó Lima en su discurso de despedida.



Antes dijo sentirse culpable de no haber avanzado en las reformas judiciales que empezó desde que asumió el despacho y lamentó que a lo largo de este tiempo se hayan perdido varias oportunidades porque la Asamblea tiene 16 leyes que protegen a los menores y familias.



“Ser un gobierno que tiene legitimidad, que ha sido elegido por el 55% del pueblo boliviano, pero que no puede aprobar leyes, que no puede darle economía, que no puede darle seguridad, tranquilidad y acceso a la justicia al pueblo boliviano es algo inaceptable”, lanzó



Asimismo, admitió que no es militante del MAS, pero que asumió un compromiso para trabajar por los principios de este partido, “todos los que no somos militantes y no estando inscritos en el Movimiento Al Socialismo hemos optado como proyecto de vida en ser parte de su equipo”, le dijo al presidente.



Casi en seguida lanzó la respuesta al expresidente Evo Morales, quien dio 24 horas de plazo al Gobierno para que sustituya a al menos cuatro ministros. “Los 200 años, Bicentenario nos va a tener firmes, nos va a tener junto al pueblo boliviano, y va a ser un compromiso de vida, yo estoy convencido que ninguno de mis colegas, de todos los 17 ministros que conforman el gabinete, no es ni corrupto, ni narcotraficante, drogo, ni nada parecido”, dijo en directa alusión a Morales.



Y al cierre de su discurso descartó una posible designación como nuevo fiscal general. Agregó que en los próximos días presentará los procesos contra los responsables de las violaciones.



“Esto no es un adiós presidente, esto es hasta luego y termino con una idea, para que quede claro, el presidente Arce y este gobierno respeta la Constitución, el ministro de Justicia no va a pasar a ser fiscal general y no va a ser designado fiscal general por decreto, el ministro de Justicia va a ir con su pueblo”, finalizó la exautoridad.



“Lamentamos mucho en alejamiento del compañero Iván Lima, hemos apreciado siempre sus consejos, hemos apreciado, siempre, el trabajo que ha estado haciendo, muy preciso, muy riguroso desde el Ministerio de Justicia, que ha enriquecido de manera notable el actuar de todo el Gobierno nacional, de nuestro gabinete, pero somos respetuosos de las decisiones”, dijo el presidente Luis Arce durante la investidura del nuevo ministro. Un evento en el que hubo cabida especial para la autoridad que deja el cargo.



De hecho, el jefe de Estado le dijo a Lima que seguirá siendo del equipo del Gobierno, lo que denota que Lima asumirá otras funciones. “Se va transitoriamente y así cómo va a defender a nuestros compañeros de las organizaciones sociales también yo me voy a sentir muy elogiado si usted defiende mis causas personales”.



La noticia de la dimisión se conció ayer pasado el mediodía, cuando Lima divulgó su renuncia. La carta fue amable con elogios a su gestión y a la del presidente Arce. Menos retóricas fueron las reacciones. Le acusaron de buscar el cargo de Fiscal, algo que el propio Lima descartó vehementemente.



Juan Lanchipa, quien aún es el número uno del Ministerio Público, dejará el cargo el 23 de octubre con un informe final ante la Asamblea Legislativa; ni un día más, así está en la Constitución.



La salida también sucede en medio de fuertes tensiones por el control del MAS. Desde la oposición, incluso, creen que se trate de un acuerdo de Arce con la facción evista del partido, y desde el evismo celebraron la renuncia. Además, ayer, esta facción decidió dejar en suspenso el bloqueo de caminos y otras medidas de presión. Sucedió tras la dimisión.



Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que la posibilidad de que Lima apunte a fiscal general “son falsas”, porque simplemente no se ha inscrito en ese proceso. La aclaración no sirvió de mucho, porque el tema se instaló en el clima de opinión política, especialmente opositor



“La renuncia de Lima confirma que será nombrado como fiscal general por decreto”, afirmó el diputado José Manuel Ormachea de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). En ese mismo tono, la diputada Luisa Nayar (CC) considera que la renuncia de Lima “es una estrategia” para no perder el control de la Justicia en un escenario en el que el Órgano Ejecutivo ha perdido la gobernabilidad en el Legislativo. Además, Nayar señaló que Arce intentará “prorrogarse” en el cargo a partir de una “dictadura” a cargo del Órgano Judicial.



Desde la facción evista del MAS, el diputado Dani Daniel Rojas descalificó la gestión de Lima. Recordó que estuvo en la mira de su bancada y que no respondió a una interpelación, precisamente porque se aplicó una decisión de una sala constitucional de La Paz que limita la fiscalización del Legislativo.