Llally vuelve a su despacho después de ocho meses y quiere reorganizar su trabajo

El 1 de septiembre de 2023 Llally era detenido formalmente en el penal de Cantumarca por el lapso de 15 días acusado de abuso sexual con agravante. El juez que atendió la causa dijo que la denuncia era de marzo de 2023 y no era posible que en cinco meses la fiscalía no hubiera avanzado en la investigación.

“Por el momento me voy a informar y luego no sé si ya está o no está (el informe), ustedes saben que hay cosas que no vi, estoy viniendo después de 8 meses hay necesidad (de informarse), dijo en medio del abrazo de sus afines que se concentraron en la vieja casona que alberga al municipio potosino.