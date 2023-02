Llaman golpista a Evo por reunirse con militares activos; sus partidarios dicen que es normal

La admisión del expresidente Evo Morales, de mantener reuniones con militares del servicio activo para conformar su propuesta electoral ‘postbicentenario’ fue interpretada, por el activismo cívico, como un claro intento de preparar un golpe de Estado en contra del actual Gobierno; mientras que sus adherentes consideraron esas reuniones como normales y que no tienen afanes conspirativos.

“Evo Morales no puede comprometer a militares activos ni a policías activos en su campaña; las Fuerzas Armadas y la Policía no hacen actividad política, no deliberan y menos podrían tener un candidato como Morales; él está anunciando una actividad golpista”, declaró el representante del Conade, Manuel Morales.