Llega misión de la CIDH en medio de crisis judicial y dudas sobre su informe

Las críticas sobre la visita tienen que ver el trabajo de la CIDH. Hasta el momento no se tomó en cuenta la “persecución” del sistema judicial que sufren algunas víctimas de esa época. “No creemos que vengan con un buen informe, no nos están invitando a todas las víctimas de 2019, que no sean de Senkata y Sacaba, sigue esa adhesión a trabajar solo con el Gobierno. Al resto de las víctimas y a las organizaciones que velamos por sus derechos nos han excluido. Esto se agrava por el último antecedente: Joel Hernández participó de un acto que reconoció a los exvocales autores del fraude”, dijo a EL DEBER el presidente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales.