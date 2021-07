Llegan 500 mil vacunas Sinopharm y Gobierno pide paciencia para segunda dosis de Sputnik V

Escucha esta nota aquí

Este viernes el país recibió otras 500 mil vacunas chinas Sinopharm y de ese modo completó la suma de 7.051.050 dosis que llegaron al país desde abril de este año. Pero al mismo tiempo el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco Ferri, informó que las segundas dosis de vacunas Sputnik V seguirán demorando porque no se tiene confirmación desde Rusia sobre cuándo se enviarán los inmunizantes.





“Un 23 de abril se empezó a aplicar las vacunas de las primeras 200 mil que llegaron, entonces desde hoy hay personas que han cumplido los 90 días y no tienen asegurada sus segundas dosis, no es que estas 200 mil las van a necesitar ahora. Tendremos alguna demora, pero esperamos que estas dosis lleguen en los siguientes días. El Fondo Ruso nos dice que en agosto esperan regularizar las entregas”, dijo el viceministro en conferencia de prensa.





Las únicas vacunas que están llegando con regularidad a Bolivia son las chinas de Sinopharm y tal como estaba planificado este viernes, arribó al país otra cantidad similar de las entregas cada diez días.





Blanco dijo que las personas que requieren de las segundas dosis rusas deben tener paciencia y que esta demora no es atribuible al deseo del Gobierno y que se debe a que los fabricantes no tienen el suministro de las vacunas. Mientras, en los hospitales y centros de vacunación donde se aplicaron las primeras dosis empezó el descontento porque la gente llegó y se sorprendió porque no hay la segunda dosis rusa para ser aplicada.





Según el ministerio de Salud, el aeropuerto de Cochabamba recibió al vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) que llegó con medio millón de vacunas Sinopharm y toneladas de medicamentos e insumos médicos específicos contra el Covid-19.





La relación de los primeros 16 embarques es la siguiente: en enero llegaron 20.000 vacunas en un envío desde Rusia; en febrero, 500.000 también en un solo vuelo de China; en marzo, 428.000 en dos vuelos (entre Sinopharm y AstraZeneca); en abril, 317.430 en tres lotes (entre Sputnik y Pfizer); en mayo, 1.500.620 en cinco envíos (entre Sinopharm, Sputnik y Pfizer); y en junio, 1.250.000 vacunas en cuatro embarques (de Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm). En julio van 3.035.000 en 5 envíos (entre Sputnik, Johnson & Johnson y Sinopharm)





