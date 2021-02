Llegan a Bolivia lotes de Remdesivir y otros medicamentos que se distribuirán de manera gratuita por el SUS

Escucha esta nota aquí

Después de poco más de dos días de travesía, el Boeing 767 de Boliviana de Aviación (BoA), que viajó con destino a Bombay (India) con la premisa de recoger un cargamento de 20 toneladas de medicamentos, aterrizará hoy (18 de febrero) en el aeropuerto de Viru Viru (Santa Cruz).

La información fue confirmada a EL DEBER por funcionarios de la aerolínea estatal, desde donde también indicaron que la aeronave ha sido especialmente preparada para el traslado del cargamento.



Desde la Cancillería informaron que los medicamentos se distribuirán gratuitamente a los pacientes a través del Sistema Único de Salud (SUS) y el lote llega después de que el Gobierno contactara a unas 120 empresas farmacéuticas de 32 países, lo que significa que la negociación se hizo sin intermediarios.

Este avión trae 30.000 dosis de Remdesivir adquiridas directamente de fábrica, a 40 dólares cada una.

“Hemos detectado que en Bolivia y la región existe un monopolio en la importación de medicamentos que provoca un alza en los precios entre ocho e incluso nueve veces en relación a los precios de fábrica”, explicó el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, quien agregó que la negociación de importantes volúmenes permitió obtener precios muy convenientes para nuestro país.

Por ejemplo, el precio referencial de una dosis de Remdesivir en el país es de Bs 2.000 ($us 300 aproximadamente). A través de la negociación directa con el fabricante "hemos logrado un precio unitario de $us 40 dólares, casi ocho veces más económico que lo que se tiene como precio referencial en Bolivia". En redes sociales se ha visto que una dosis de este fármaco se vende hasta en $us 500.

El Propofol es un medicamento esencial para los pacientes graves que deben ser intubados. El precio referencial en Bolivia es de $us 7,45 por unidad. “Hemos conseguido un precio de 1,32 dólares por unidad, 6 veces menos que el costo referencial”. En este lote llegaron 225.00 dosis de Propofol.

Ahorro y más contratos

Según el titular de la Cancillería, sólo este contrato ha significado un ahorro para el Estado de casi $us 9,5 millones en comparación a los precios referenciales y evita los monopolios y condiciones de las empresas importadoras.

El Ministro Mayta explicó que después de semanas de intensas negociaciones, se cerró contratos con las empresas. “Este primer avión que viene de Bombay, corresponde al contrato suscrito con la empresa india Saimed Pharma, y comprende cinco tipos de medicamentos, a tiempo de agregar que en los próximos días anunciarán sobre otros acuerdos suscritos con empresas de otros países para contar con más medicinas.

Desde la Cancillería también se había adelantado la llegada de un nuevo lote de dosis de vacunas contra el Covid-19 a partir del 15 de febrero, acciones que son coordinadas entre dicha cartera de Estado y el Ministerio de Salud.