Llegan datos del censo, hay desconfianza y piden anular diputaciones supraestatales

Después de 12 años, Bolivia sabrá cuánto creció en población y qué regiones lideran ese crecimiento, y al mismo tiempo, se conocerá qué departamentos perdieron habitantes, según los resultados preliminares del Censo de población y vivienda que presentará el INE. Todas las regiones están pendientes de conocer esos datos y se genera un clima de desconfianza y tensión, ante la posibilidad de que el Gobierno no dé las cifras estimadas.

El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, recordó que los cuatro millones de cruceños es resultado de un estudio que hizo el Instituto Cruceño de Estadística en 2023, y lo que el INE hará ahora es precisar esos datos censales, y en caso de que no arroje esa cifra es que se “contó mal”.

La diputada María René Álvarez (Creemos) demostró que los datos de los últimos censos, desde 1976, 1992, 2001 y 2012 reflejan un crecimiento sostenido de la población en Santa Cruz, incluso duplicando el número de habitantes, por lo tanto, los resultados del último Censo, no tendrían por qué ser diferentes.

“Como cruceños esperamos que el INE sea transparente y que no exista fraude censal. Esta es la primera batalla, porque con estos resultados se debe cumplir con el pacto fiscal que implica una redistribución de recursos, y la reasignación de escaños que confirmarán que Santa Cruz es la primera fuerza económica y política del país”, dijo.

“A los diputados no los queremos, pero nadie quiere perder un escaño (…) Planteamos reformar la Constitución y abrir el artículo 146 y que diga simplemente: ‘se modificará (la cantidad de escaños) en función de la población, se aumentará diputados, solo a los que crecen en población y no se quitará a los que no crecen’”, planteó Arias en entrevista con EL DEBER Radio.