Llegan los dos exministros de Áñez a La Paz y declaran ante los fiscales

Los dos exministros, Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, de Justicia y Energías respectivamente, llegaron a la sede de Gobierno y deben declarar ante la comisión de fiscales que investigan el caso de supuesto, “golpe de estado”.





Pasadas las 13:00 efectivos de Inteligencia de la Policía capturaron al exministro, Álvaro Coimbra, quien dijo que solo le mostraron la orden de aprehensión y ni siquiera le informaron sobre el caso que le habían abierto.





“Estamos yendo a La Paz, nosotros les hemos dicho que nos vamos a poner a disposición de la ley. Está la orden de aprehensión”, dijo Coimbra antes de ser ingresado a una camioneta que lo llevó directamente al aeropuerto Teniente Jorge Henrich Araúz.





En esa terminal aérea ya se encontraba su excolega, Rodrigo Guzmán, quien también había sido aprehendido en esas horas. Al ser consultado por los periodistas reveló que él se encontraba en la calle y lo abordaron los policías.





“Creo que esto es un abuso al que está acostumbrado al MAS, yo estaba por la calle circulando y me detienen, me traen acá, obviamente para llevarme a la ciudad de La Paz. Dicen que tengo mandamiento de aprehensión por el tema terrorismo y sedición, pero yo nunca había sido notificado. Pero no importa, nosotros lo vamos a asumir como siempre, vamos a seguir siendo opositores a este gobierno a está tiranía”, dijo Guzmán dentro la sala de pre-embarque.





La Policía impidió el ingreso hasta de la esposa que reclamó ver a su cónyuge, sin embargo, vanos fueron los esfuerzos. El exprefecto, Ernesto Suárez, se hizo presente en ese aeropuerto e intentó que la esposa vea a su familiar, pero tampoco le permitieron.





Asimismo, surgió un aviso en ese aeropuerto que hizo conocer en clave que esa pista sería cerrada, “Hoy 12 de marzo estará cerrada la pista desde las 3 de la tarde a las 7 de la noche”, era el mensaje cifrado para los servicios aéreos. Por esa razón las familias de los exministros no pudieron viajar hasta la sede de Gobierno para atender a los detenidos.





Ambas exautoridades arribaron a la sede de Gobierno a las 20:00, aproximadamente, y fueron llevados al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), donde les realizaron la valoración médica y las condiciones en las que llegaron desde su tierra.





Después de la revisión ambos fueron trasladados hasta las oficinas de la Fiscalía, unas tres cuadras más abajo, y presentados ante la comisión de fiscales. Los dos exministros debían empezar a declarar, aunque no tienen asistencia legal porque sus abogados recién podrán viajar mañana desde Beni.





