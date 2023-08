Llevan ante el juez a los supuestos "hombres de confianza" de Sebastián Marset

Arana aseguro que no conoció personalmente a Sebastián Marset y que mediante un poder legal le realizo un trámite. "Simplemente hice un trabajo de abogado para él y ahora me veo inmiscuido en este problema. Fui su abogado en 2019, me dio un poder para hacer un trabajo en el Consulado (de Uruguay) de su pasaporte original, pero yo no conocí ninguno de sus alias", insistió Arana.