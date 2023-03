Llueven críticas contra el comisionado de la CIDH, Joel Hernández, por participar en un "acto que pretendió negar el fraude del MAS, fue desacertado"

Por su parte, el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) declaró como "persona no grata" al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Bolivia. "El Conade declara persona no grata a Joel Hernández y solicita a la CIDH que sea separado como Comisionado en Bolivia e integrante de la CIDH", detalla parte de la misiva.

Incluso, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS) se manifestaron, el senador Leonardo Loza "espera que el ministro Lima no haya hecho incurrir en error al comisionado de la CIDH, Joel Hernández, después de que éste participó en acto de desagravio a ex vocales electorales". Señala que el comisionado tiene su agenda y "no son niños para equivocarse", apuntó.