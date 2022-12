Lluvia de críticas contra Arce: "Él debería decir de una vez que Evo quiere desestabilizar el Gobierno"

El presidente del Estado reveló que desde el mismo partido oficialista (MAS) esperan que su gestión fracase con el objetivo de acortar el mandato presidencial. “Para aquellos que desde mis propias filas coinciden en objetivos para acortar nuestro mandato, también quiero decirles que se equivocan, que el enemigo no está entre nosotros y que la unidad es la mejor arma que tiene el pueblo para derrotar intereses de grupos y personas ”, declaró Arce.

Asimismo, subrayó que sabe bien “que hay quienes quieren vernos fracasar de afuera y lamentablemente también algunos compañeros de adentro . Sé que existen personas que se esfuerzan por hacerme ver como un traidor a nuestro instrumento político, pero quiero decir que yo soy un militante más del MAS, del Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, que no claudicaré en mi lucha por mejores días para el pueblo boliviano”, afirmó.

Por su parte, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, tildó de 'ley perfume' a la Ley del censo, puesto que no afectó en nada. "No cambia en nada, no cambia el tiempo, ni las competencias. Fue una ventana de salida para el Comité Interinstitucional", aseguró.