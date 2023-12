"Lo hemos perdido todo, no tenemos ni para comer": así pasarán el Año Nuevo los pobladores de Las Mercedes

"Tengo dos mellizos y todo el lodo se ha entrado. Quisiera que me colaboren, por lo menos con vivienda, ropita para mis hijos, casi todo hemos perdido. Esta casa ya la hemos perdido, ya no se puede vivir aquí", dice con la voz entrecortada y lágrimas que hacen que se atropelle al hablar la señora Hermelinda, que vive de su cocal en la comunidad Las Mercedes, en el municipio de La Asunta, La Paz. Ahí sufrieron tremendamente con la riada y la posterior mazamorra que el día de ayer ofreció un espectáculo dantesco, a unas horas del fin del año que para los habitantes de ese lado del país ha sido trágico y no les permite ver con esperanza el 2024.