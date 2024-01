"Lo ideal para nosotros es no incrementar (las pensiones)", dice el ministro de Educación

El ministro de Educación, Édgar Pary, reveló que están analizando el tema de las pensiones en los colegios particulares . Sin embargo, para el Ministerio, lo ideal sería no incrementar el costo. Asimismo, la autoridad lamentó que algunas unidades educativas están velando más por el lujo, que por el servicio de formación que ofrecen.

“En el tema de las pensiones lo estamos analizando. Hay que ir analizando muchos aspectos; esos sí, nosotros antes de las inscripciones haremos conocer, para que los padres de familia lo tengan en cuenta. Lo ideal para nosotros es no incrementar”, remarcó el ministro.



Agregó que “creemos que es importante analizar muchos aspectos. Además es importante también destacar el aporte, de aquellos establecimientos donde son más de servicios que de lujo”.



Sin embargo, lamentó que “hay otros propietarios que más están pensando en incrementar que en servir. Todavía no nos hemos reunido. Pero hay que aclarar que no todas las unidades educativas pertenecen a Andecop”, resaltó Pary.