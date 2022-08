"Lo ilegal no se negocia", directiva de Adepcoca rechaza diálogo con la facción de Arnold Alanes

Por segunda vez en lo que va de la semana se cae el diálogo convocado por el Gobierno central. Horas antes de instalarse el encuentr o, desde la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), liderada por Freddy Machicado, retrocedieron en su postura e informaron que no asistirán al llamado del Ministerio de Desarrollo Rural.

"Lo ilegal no se negocia, la posición de los socios es clara: se cierra sí o sí ese puesto de venta ilegal apadrinado políticamente ", dijo uno de sus dirigentes a los medios de comunicación, al momento de entregar una carta en oficinas del mencionado Ministerio, en La Paz.

