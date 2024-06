“Lo querrán derrotar, no lo permita”, las palabras con las que Richter se despidió del Presidente

Era algo que ya se sabía. Jorge Richter, un profesional especializado en la comunicación polític a, finalmente entregó su carta de renuncia a través de la ventanilla única de la Casa Grande del Pueblo. Ya no es el portavoz del presidente Luis Arce.

En la carta “de dejación al cargo”, con la que Richter se despidió de Arce, recuerda que en 2020 existía “una aspiración colectiva de ayudar a recomponer el contexto social” y casi al final del texto le pide que no permita que sea derrotado.

“Querrán que su gestión se sienta avergonzada, no lo permita. Querrán que los bolivianos dejen de extenderle la mano, no lo permita. Querrán instalar el miedo, no lo permita. Cumpla los sueños de los bolivianos y los suyos también”, se lee en el resto de las exhortaciones.