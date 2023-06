Los acusados de violación y de narcotráfico son mayoría en las cárceles del país

Los números incluyen a los privados de libertad que tienen detención preventiva, que hasta diciembre de 2022 llegaban al 65% de reos que no tenía sentencia condenatoria. Este punto cobra relevancia por el hacinamiento que hay en las cárceles del país.

“Cuando hablamos del tema de cárceles, tenemos que pensar en la protección de la sociedad, y una forma de hacerlo es controlar a los privados de libertad. La cárcel es para aislar al que ha cometido delitos, pero eso no ocurre en el país. No se sabe a qué hora se abre o a qué hora se cierra la cárcel, no hay reglamentos; entonces, la delincuencia tiene un caldo de cultivo que va creciendo y ampliándose. Es ahí donde surgen esas redes delictivas con conexiones dentro y fuera de las cárceles, tanto con quienes administran como con los que hacen seguridad penitenciaria”, expresó Llanos.