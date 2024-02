Los bloqueos se concentran en La Paz y el Gobierno abre la agenda de Carnaval

“Estamos obligados, más de diez días parados, tiene que haber una solución, nuestras familias esperan, ya no estamos trabajando diez días, tenemos compañeros enfermos en las ruta s, están sufriendo y no tienen como llegar a su destino”, dijo uno de los representantes de los choferes de transporte interdepartamental de pasajeros que desde las 04:00 de ayer parquearon sus autobuses en las avenidas principales de La Paz.

Desde el 22 de enero, el evismo desplegó a sus bases en las rutas del país exigiendo elecciones judiciales. Aunque el Gobierno inicialmente minimizó la movilización, esta no dejó de crecer y 12 días después el occidente del país tiene serios problemas de abastecimiento de carburantes y alimentos. Así, la sede de Gobierno se convirtió paulatinamente en el centro de estas protestas.

Sin embargo, y pese al enrarecido aire de conflicto que vive el país, la ministra de Culturas, Sabina Orellana, no dudó en salir a celebrar la llegada del Carnaval y organizó un baile en plena plaza Murillo hasta donde llegaron los grupos que amenizarán los festejos del 12 y 13 de febrero próximo.

Asimismo, en la Asamblea, los parlamentarios del oficialismo salieron a bailar con rondas tarijeñas el festejado día de compadres y no dudaron en enredarse en serpentinas y globos que les trajeron sus “comadres”. Ambos actos, recibieron duras críticas en todas las redes sociales porque la gente consideró una frivolidad las acciones de las autoridades mientras el país está sumido en un bloqueo que hasta ayer no tuvo solución alguna.

Los transportistas de pasajeros aceptaron viajar a Cochabamba a reunirse con el Gobierno porque expusieron los problemas que está generando el prolongado cierre de vías. Uno de los dirigentes dijo que muchos tienen deudas en los bancos y no pueden pagar porque no están recibiendo sus salarios, porque no están realizado viajes interdepartamentales.