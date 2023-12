Los buses fantasma y el tsunami del contrabando argentino

Yacuiba es una urbe que no duerme. Bagalleros y “cóndores” tienen intensa actividad desde la madrugada. Por las noches, buses y tráileres se despliegan por prácticamente toda la ciudad. Debe ser una de las ciudades más transitadas por buses que, repentinamente, “desaparecen” cerca de canchones , galpones o almacenes. Luego recién, en medio de las sombras, se orientan rumbo a la terminal de pasajeros.

No sólo los pasos de frontera tienen organizado su servicio. Quienes buscan menos ganancia, pero más seguridad, también en el Barrio Nuevo, tienen empresas de piloteros que garantizan la llegada de la carga a destino. Están especializadas en diversos rubros de carga. Claro, el primer encuentro implica miradas esquivas, frases incompletas, preguntas incómodas . Luego el diálogo fluye, siempre con frases breves y casi codificadas.

La seguridad implica el alquiler de dos a tres camionetas donde van vigías del tráiler o el bus. Se asegura que viajan armados y con intercomunicadores. Si advierten algún movimiento de las autoridades, dan la alerta y se procede a buscar escondites; pero si no es posible esa medida, se opta por el enfrentamiento. Según Paulo, se paga 300 dólares por el servicio de cada camioneta de “campanas” o “loros”, y ellos cuidan a más de un vehículo. Recorren rutas alternativas alternándolas con tramos de la carretera pavimentada. Una camioneta se adelanta media hora al motorizado que lleva la mercadería; otra, 15 minutos, la tercera va como escolta.

“Hay pasos no autorizados, ilegales, dice René Rollano, dirigente de los productores agrícolas de la región. Por Cañón oculto, por D’orbigny’, por ahí nadie controla, prolifera el contrabando, mucha gente ya se dedica a eso. Todo el contrabando pasa como si nada. Muy rara vez han detenido vehículos de alto tonelaje, especialmente los cargados con maíz y soya . La mayor parte logran pasar y, según denuncia permanentemente la gente, porque los contrabandistas se acostumbraron a comprar consciencias de quienes deben frenar esta labor”.

“En Abapó ya no se puede agarrar ruta paralela, hay un retén aduanero”, explica Freddy. “Antes de ahí lo que han organizado es un transporte basado en “toritos” (los triciclos motorizados). Descargan en varios “toritos”, estos recorren una senda de unos cuatro kilómetros y los esperan al otro lado de la carretera. Es como un sindicato de “toritos” que opera ahí para los tráileres y también para algunos buses”.

Según las fuentes, el negocio directo funciona especialmente con diversos policías , quienes en varios casos, hasta cobran en especie. Múltiples anécdotas de vecinos yacuibeños, villamontinos o de otras poblaciones recuerdan cómo algunos uniformados se acercaron a casas o tiendas y ofrecieron discretamente mercadería barata. “Un día, a una tía que vive en el barrio Florida un policía le preguntó si compraba cebollas, cuenta Paulo. Parece que pescaron a un volquetero que no tenía plata y les pagó con un bolsón de cebollas, otras veces andan ofreciendo cajas de cerveza a 30 bolivianos”.

“Sólo quedan tres espacios, escoja entre los que no están marcados”, decía la responsable de una de las empresas de buses en horas de la mañana, mostrando el diagrama del bus. Al parecer una delegación había comprado el resto de los asientos. Pero en la noche, al partir, parecía un bus fantasma, apenas viajábamos seis pasajeros.

“Es para mi novia, oficial”, le explicaba al uniformado. “Yo me ambulo en el mercado con eso, oficial. No tengo más que eso, oficial…”. “Doscientos pesos me ha sacado el desgraciado”, nos confesaba cuando el vehículo retomó viaje. El resto de los pasajeros y los fantasmas, bien gracias.