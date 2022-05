Los casos de Covid-19 suben un 50 por ciento y el país está en puertas de la quinta ola

Escucha esta nota aquí

Bolivia registró un incremento del 50 por ciento de los casos de Covid-19 en la semana epidemiológica número 20, con 1.078 infectados, según informó este lunes el ministro de Salud, Jeyson Auza.

Un 71 por ciento del total de contagios se encuentra en Santa Cruz y en los últimos siete días se registró solo un deceso, razón por la que la tasa de letalidad pasa de 0.7 a 0.6 por ciento, reducción “significativa” frente al 6.2 por ciento de la primera ola.

“A puertas de una quinta ola es clave demostrar que la reducción de decesos solo se logra con la vacunación y la aplicación de la lucha integral contra la pandemia”, indicó la autoridad en conferencia de prensa.

Cinco departamentos evidencian incremento de casos, La Paz 29 por ciento, Santa Cruz 65 por ciento, Cochabamba 50 por ciento, Potosí 97 por ciento y Tarija 44 por ciento; y cuatro redujeron, Beni menos 50 por ciento, Pando, menos 29 por ciento, Chuquisaca, menos 30 por ciento y Oruro menos 25 por ciento.

“El 91.3 por ciento (de los decesos) corresponde a personas no vacunadas, no estamos yendo con discursos, estamos presentando datos que demuestran la efectividad de la vacunación frente a la mortalidad que nos podría presentar la pandemia”, acotó Auza.

Detalló que, hasta la fecha el índice de ocupación de terapia intensiva llega al 7 por ciento y se realiza una vigilancia epidemiológica, “como si estuviéramos en el pico más alto de la pandemia”, cuando se prevé que la nueva ola de contagios inicie a fin de mes.

“Hay un porcentaje de la población que, por razones ideológicas, de voluntad u otras razones, no acuden a vacunarse, pero con datos estadísticos, 91.3 por ciento de los fallecidos no recibieron la vacuna, nos tocará enfrentar la quinta ola, entonces, le decimos a la población no deje en zozobra a su familia”, concluyó el ministro.