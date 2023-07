Los clanes de narcos se infiltran en los bagayeros

“Nosotros no sabemos lo que hay adentro de las bolsas. Apenas las cruzamos. Nosotros no podemos decir al dueño de la mercadería que habrá todas sus cajas para verificar qué hay ahí dentro, nosotros no somos policías. Pero sabemos también que entre nosotros hay malos bagayeros que llevan droga, que saben que llevan droga y que trabajan directamente con las mafias de la frontera”, relató Rubén, un bagayero de la zona de Bermejo.