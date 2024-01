Los detalles no contados de la entrevista con Evo Morales en su casa

Evo Morales recibió a EL DEBER en su casa en el Chapare. Habló de varios temas, desde su intención de volver a candidatear para la Presidencia, de temas económicos y de sus diferencias con los actuales mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca. También habló de narcotráfico, pese a que el tema no fue de su agrado e interpeló al periodista acerca de por qué le hacía a él esas preguntas.

La noche del viernes 29 de diciembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió la sentencia 1010/2023 donde estableció que la reelección indefinida, continua o discontinua, no es un derecho humano en Bolivia.

Hasta esa fecha, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) había desatado diferentes reacciones; desde las celebraciones por la determinación hasta las amenazas de bloqueo de carreteras de parte del ala evista si no se da una ley corta de convocatoria a elecciones judiciales y la renuncia de estos tribunos.

La madrugada del sábado señalado, el equipo periodístico de EL DEBER viajó a bordo de una camioneta de propiedad de la empresa hasta el domicilio particular de Evo Morales. Fueron seis horas desde la capital cruceña hasta el trópico cochabambino, más de 300 kilómetros recorridos para llegar hasta el lugar señalado.

“Estos cuadros me los traje porque el ‘Lucho’ no los quería en Casa Grande del Pueblo, los tenía como botados y me los traje. Otros regalos están en diferentes casas y en el museo de Orinoca”, expresó.