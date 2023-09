Los diputados sesionan el jueves, pero sin las elecciones judiciales en la agenda

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado (MAS), convocó a sesión para este jueves 21, pero en el orden del día aparecen siete proyectos de ley, pero no el de convocatoria para las elecciones judiciales. Tampoco figura la norma para la preselección de candidatos a los máximos cargos del Órgano Judicial.

La oposición interpretó que el objetivo de los tribunos es ganar puntos para quedarse. El diputado Carlos Alarcón, CC, dijo que “al Gobierno sólo le interesa enterrar las elecciones judiciales , que pasen los días, que no se apruebe la ley, para prorrogar a estos magistrados que deben irse a sus casas el 31 de diciembre de este año”.

El legislador exigió que esta norma debe ser tratada por tiempo y materia. Mientras tanto, el diputado del MAS ala ‘arcista’ Froilán Mamani manifestó que “la comisión no avanza en la norma, porque los ministerios y las instancias a las que se enviaron consultas, no respondieron

a la solicitud. Considero que es un trabajo de todos. Si el Poder Ejecutivo no remite esta información, lo que nos corresponde es tratarlo de manera inmediata en la comisión y de esa manera remitir a Diputados. Esperemos que esta semana se pueda cumplir con esto”.