Los fiscales denuncian ‘amenazas’ y postergan declaración de Camacho

“La comisión de fiscales ha sufrido una serie de amenazas muy graves y la comisión de fiscales ha dado conocimiento a la Fiscalía de que se quería atentar contra la vida de estos miembros del Ministerio Público”, afirmó el fiscal Carmelo Laura, uno de los tres miembros de la comisión que indaga el caso ‘Golpe I’. “Son llamadas telefónicas anónimas con amenazas de muerte y, por favor, no daremos más detalles”, apuntó.

La exlegisladora reaccionó ayer con molestia ante la decisión de los fiscales de “reprogramar”, una vez más la declaración de Camacho. “Diciendo que hemos recibido amenazas, cómo es posible que se estén corriendo. Señores fiscales, carajo, hasta cuándo van a protegerlo. ¿No tienen huevos? ¿No tienen pantalones? Investiguen esas supuestas llamadas de amenaza. Me amenazan siempre y yo no me corro”, dijo Patty.