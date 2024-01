Los magistrados prorrogados optan por la vía virtual ante protestas

El descontento y la protesta contra la prórroga que dispusieron los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) empezaron en Sucre con un amago de enfrentamiento entre un grupo de militantes del MAS afines al ex Presidente, Evo Morales con la Policía; mientras en La Paz los partidos opositores advirtieron que no darán curso a la agenda del Gobierno si no se tratan las leyes contra la disposición de los magistrados.