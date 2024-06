Los manuscritos de Charagua: revelan el archivo de pruebas sobre los abusos del padre Lucho Roma

Pero pocas semanas antes de que se redactaran las conclusiones, Roma murió en Cochabamba a causa de las enfermedades que arrastraba durante años. Era el 6 de agosto de 2019 y tenía 84 años. Los resultados de la investigación no se hicieron públicos. La Compañía de Jesús, orden a la que pertenece el papa Francisco, no informó a las autoridades civiles bolivianas de sus hallazgos ni tampoco tomó en cuenta la recomendación de los inspectores: indemnizar a las víctimas. " Todo quedó sepultado en el olvido, hasta hace un año", hace notar la publicación.

El periodista que escribe la nota periodística Julio Núñez escribe que los jesuitas durante cuatro años silenciaron todo lo que conocían , tanto el material pederasta que guardaron en sus archivos, como los manuscritos. "Finalmente, ante la presión mediática y popular, actuaron. Pero la justicia archivó el caso al no encontrar a las víctimas , y todos los legajos de la investigación permanecieron inéditos". Hasta ahora El País ha accedido a todos los informes periciales, los interrogatorios, a parte del archivo que Lucho Roma atesoró en su habitación y a archivos internos de la orden que "confirman cómo silenciaron, tanto este caso como otros que este periódico ha destapado en Bolivia, entre ellos, el caso de Pedrajas y el del jesuita catalán Luis Tó".

"Susana suspira por teléfono. Tiene 32 años y no es su nombre verdadero para proteger su identidad. El real aparece citado en los manuscritos como una de las 70 víctimas . También sale en una de las fotografías pixeladas que hace un año publicaron los medios bolivianos cuando el caso salió a la luz".

Denuncia que los jesuitas no la han contactado para ofrecerle una reparación. Tampoco respondieron al periódico por qué no lo han hecho. “Sé que la escuela de Charagua [propiedad de los jesuitas] maneja una lista con los nombres de todas las niñas que fuimos con él. Lo sé porque una persona que trabaja allí me dijo que aparecía mi nombre. Conociendo la lista, la Iglesia debería haber investigado un más”, reclama esta víctima.