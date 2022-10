Los ocho tuits que Lima escribió contra Evo y que luego borró

A las 16:06 de este domingo el ministro de Justicia, Iván Lima, inició una cadena de publicaciones de ocho tuits en total como respuestas a las declaraciones que emitió el ex Presidente, Evo Morales, en su programa dominical 'Evo es pueblo' y donde lanzó acusaciones que provocaron la reacción de la autoridad.

“Esta mañana Evo habló de un hecho ocurrido el 2005, señaló que Mesa escapó del país para no promulgar la Ley de Hidrocarburos y que debió realizar esta acción Hormando Vaca Díez. Esa afirmación es imprecisa y no corresponde a la verdad de los hechos”, señalaba el primer tuit de las 16:06.

El segundo tuit también hacía referencia a lo sucedido con el ex Presidente Carlos Mesa en 2005. “En realidad Mesa, suspendió su viaje y se quedó en el país para iniciar un diálogo con Asamblea, Gabinete y El Alto que exigía la agenda de la Guerra del Gas. El mismo día que se promulga la ley, él presentó su Plan Económico e inició la fase final de su salida”, escribió Lima.

En su quinta publicación hizo referencia a un tuit del periodista y abogado, Andrés Gómez a quien Morales calificó como “periodista golpista”. “Luego continúo señalando que Andrés Gómez Vela es un periodista golpista y citó un tweet en el que me menciona. Con Andrés tenemos profundas diferencias y algunos acuerdos. Nuestra relación con Erbol y el compromiso con los más vulnerables siempre nos dan materia de dialogo”.

Y en el siguiente tuit también defendió al comunicador y agradeció los consejos que recibe de él. “Algo que admiro de Andrés es su intolerancia contra los abusivos . La manera en la que explica y se indigna cuando ve una injusticia. Es sin duda un periodista y abogado que toma en serio su oficio y al que agradezco siempre su consejo. Por eso queda claro que Evo no entendió”.

En su séptimo tuit, el ministro también se refirió a otra declaración de Morales sobre la publicación de Carolina Ribera, hija de la ex Presidenta, Jeanine Áñez. “La última mentira de Evo hoy fue sugerir que Áñez habla a favor del Gobierno. Al leer el tweet de la hija de Añez que en realidad nos advierte que un nuevo Gobierno de Evo me tendrá como uno de los primeros encarcelados, no es un apoyo, es ironía, es burla y es otra mentira de Áñez”.