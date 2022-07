Los paceños, gente esforzada y valiente

PRESENTADOR DE TV Y MODELO

Nació en cantón Mururata, Los Yungas paceños, el 12 de diciembre de 1990. Es presentador en el canal F10 y es administrativo en una universidad. “Estoy muy contento, soy una persona afro, para que vean que no somos buenos solamente para el fútbol y para bailar saya. Desde muy pequeño siempre soñé con llegar a la TV, de adolescente me involucré mucho con las pasarelas, el modelaje”. Cuando tuvo la oportunidad de elegir optó por la comunicación. Emigró de Yungas a La Paz con sus hermanos cuando tenía siete años, hizo la secundaria en esa ciudad, y con sus buenas notas pudo obtener una beca en la UPB. “Vivo cada día, hago lo que me gusta, aprendo mucho porque en el periodismo se requiere mucha rigurosidad y esfuerzo”. Cada cosa que se logra, cada paso que se da, debe realizarse en base a esfuerzo, solo de esa forma los sueños se hacen realidad, asegura.



Javier Riveros

COORDINADOR DE MARKETING LA CASCADA

La Cascada es orgullosamente paceña, antes que orgullosamente boliviana, “porque tuvo la dicha de nacer y desarrollarse en esta ciudad. Hace más de 57 años que fortalece la economía del departamento, y con los años se extendió a todo el país, porque estamos en las nueve regiones”, dice Javier Riveros. Es una empresa familiar iniciada por los esposos José y Lina Eid. “Don Tin”, como cariñosamente llamaban al propietario de La Cascada, falleció hace poco. “Ambos apostaron por hacer empresa con un concepto de familia y de orgullo por lo nacional. Su legado y su ejemplo son nuestra fuente de inspiración”. Esta firma brinda productos de calidad, aporta con empleos directos e indirectos, y apoya con acciones de responsabilidad social. “El paceño es muy trabajador, su esfuerzo fue clave para el crecimiento de nuestra empresa”.



David Santalla

ACTOR Y HUMORISTA

La Imilla Salustiana, o don Enredoncio son dos de sus personajes ‘paceños’ más queridos, aunque él tiene otros de distintas partes del país. David Santalla luce recuperado, porque hace poco venció el cáncer. Agradece a su esposa Sandra, quien es su fisioterapeuta. “Prácticamente ella me ha vuelto a enseñar a caminar. Estuve muy débil, y al final hasta en broma lo tomé”. Ahí se volvió tiktokero. “Creo que eso ayudó mucho a mi recuperación”, acota. Lleva 64 años de carrera, y en estos días se encuentra con presentaciones en Santa Cruz. “No voy a dejar de actuar, es mi vida desde muy pequeño”. La primera obra que presentó en La Paz fue “Mi papá es otro”. “Ahí nació Toribio, y en la trama hacía dos personajes. Así que mi comienzo fue difícil”. Pide más paz para los paceños. “Vivimos en una ciudad caótica, pero muy linda”.



Patricia Mendoza

PALLA DEL GRAN PODER 2022

Fue elegida la Palla del Gran Poder 2022 entre 74 postulantes de las distintas fraternidades de esa connotada entrada folclórica paceña. Agradece, porque su preparación para asumir ese reto incluyó prepararse en lo cultural con el sociólogo Fernando Cajías, quien es el ícono, “el ajayu, el alma”, como lo llama ella, de su grupo, la Llamerada San Andrés. “Pasamos clases junto con mi tía, quien fue Palla en 1995. Vimos la historia de las danzas que se presentan en esta fiesta” que este 2022 volvió después de la pandemia que la mantuvo suspendida por dos años. Patricia nació el 4 de febrero de 1999, este año se graduará de la carrera de Derecho, y recientemente inició Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés. “Felicidades a los paceños, 213 años del grito libertario, vivimos en una ciudad hermosa, que no por nada fue nombrada Ciudad Maravilla, cuidémosla”, dice.



Rolando Encinas

DIRECTOR DE MÚSICA DE MAESTROS

Nació en La Paz el 10 de junio de 1958. A partir de 1967 se dedicó a la música, primero en el Ballet Oficial como bailarín. “Ahí conocí a Los Jairas y Los Chaskas, Ernesto Cavour, Basilio Guarachi, Percy Bellido y Ricardo Mendoza, músicos de entonces”. Recuerda que el charanguista Cavour le obsequió su primera quena. “Desde mis nueve años empecé a tocar y compartí con muchas agrupaciones”. Hizo colaboraciones con Folclore 2.000, de los años 70; Los Payas, “trabajé con Zulma Yúgar, Enriqueta Ulloa, Jaime Junaro, Yayo Joffré, quien partió hace algunos días, y grabó discos con ellos. En 1984 se integró a Wara, el grupo que interpreta Collita, una canción icónica para La Paz, y dos años más tarde, conformó Música de maestros. “La Paz es maravillosa, el Illimani es una caricia al espíritu, pero merecemos vivir en paz”, dice el músico.



Javier Mamani

GERENTE DE APG NOTICIAS

APG Noticias es una agencia de fotoperiodismo. Sus raíces estuvieron en la agencia Jatha. Los socios de este emprendimiento trabajaban ahí. Cuando desapareció, Mamani y otros dos hasta entonces compañeros de trabajo decidieron apostar por este emprendimiento propio. Su trabajo comenzó el 2005, este mes cumplieron 18 años de labor. “Fue un camino muy difícil. Nuestra apuesta fue estar tras lo último en tecnología para que nuestros clientes tengan las tomas de los hechos de actualidad, minutos después de que ocurrieron”. El Gobierno de Evo Morales aportó mucha noticia y movimiento para la agencia que sigue vigente pese a la pandemia, por su constante renovación. Esta empresa paceña acaba de ser notificada que recibirá a fines de mes en Santa Cruz el Premio Maya.