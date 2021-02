Los padres están inconformes con descuentos en pensiones escolares fijados por el Gobierno

Escucha esta nota aquí

La Asociación de Madres y Padres de Familia de Colegios Privados de Bolivia (AMMyPPFFCP) convocó a conferencia de prensa este lunes 1 de febrero, a las 7:30, en la Plaza Murillo, para "formalizar una nueva denuncia ante el presidente del Estado plurinacional, pidiendo la intervención de los colegios privados reincidentes, por vulneraciones a los derechos educativos", dice el llamado.



Según José Antonio Pereira, vocero de AMMyPPFFCP, son varios los reclamos de los padres de familia. Uno de ellos tiene que ver con la decisión del Gobierno de fijar descuento en pensiones escolares entre 10% y 35% para las clases a distancia.

"Se está clasificando a padres de primera, segunda y tercera. Lo que nosotros pedimos fue descuento de 50% en clases virtuales, 30% en semipresenciales y pago del 100% en la modalidad presencial", explicó Pereira.

Según él, ya se habían reunido con Bartolomé Puma, viceministro de Educación Regular, para hacer ese pedido, pero lamentó que se tomen decisiones entre la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia (Andecop) y el Gobierno, "en contra de los padres de familia".



Otra molestia tiene que ver con la deuda de la gestión anterior, ya que muchos padres no pudieron cumplir con las mensualidades. "No es que no queramos pagar, lo que pedimos es un plan de pago, de tal forma que no se chantajee con cancelar el 100% para recién habilitar la inscripción, dijo Pereira, insistiendo que se respete una tabla de descuentos del año pasado, de la época del ministro Víctor Hugo Cárdenas.

El representante de los padres adelantó que ya tienen lista la carta para entregarla el lunes, junto con las copias de varios contratos "draconianos". También advirtió que desvelarán los nombres de colegios, e informarán sobre los negociados que se hacen con el tema de las editoriales, el material educativo y el uso de las plataformas.



Pereira lamentó que, desde el año pasado, no se sientan a consensuar con Andecop. "La última vez fue antes de la clausura del año escolar", aseveró.



En la noche de este domingo, los colegios particulares llevaban a cabo un ampliado nacional para abordar el tema de los descuentos en las pensiones escolares, fijados por el Gobierno nacional.

