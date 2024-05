Los pasantes pueden gastar más de $us 100.000 en el Gran Poder; trabajan a fondo perdido y deben ser esposos con familias ejemplares

El secretario de Culturas del Gobierno Municipal de La Paz, Rodney Miranda, informó que el Gran Poder movió el año pasado $us 170 millones , y solamente el día de la entrada fueron $us 65 millones. Resaltó que sectores como los bordadores, quienes confeccionan trajes de los morenos y las polleras para las señoras que bailan en la entrada, tienen mucho trabajo, y acotó que también se abrieron muchas posibilidades para las empresas que se dedican al armado de escenarios y estructuras. “La competencia y el derroche que realiza cada grupo, principalmente de morenada, se ve en los espectáculos que traen en las fiestas previas y los días de la fiesta”.

Cuando se le pregunta un aproximado de cuánto dinero ofrenda un pasante para la fiesta, responde: “Uy, no quisiera hablar de montos, pero es muy elevado. Para darle un ejemplo, nosotros llevamos para nuestra fiesta de este año a K’alamarca, y sus integrantes nos cobraron $us 23 mil para presentarse. Es una agrupación, nosotros debemos contratar entre cinco a seis para cada fiesta”.

¿La inversión entonces sólo para una fiesta alcanza los $us 100 mil?, se le pregunta a don Óscar. “Más. A esos $us 100 mil sume banda, comida, bebidas, es fuerte . Esa es una inversión a fondo perdido , y efectivamente, estamos hablando de una sola fiesta. Ser pasante dura un año, se trabaja duro todo ese tiempo, pero vale la pena”, recalca antes de excusarse porque tiene que retirarse a una reunión precisamente de organización, cuando faltan pocos días para el día de la entrada que se realizará este sábado.

El actual concejal por el MAS y pasante de la Morenada de la Eloy Salmón en dos ocasiones, Javier Escalier, explica que actualmente cada fraternidad ya no tiene una sola pareja pasante, sino que pueden ser dos y hasta cuatro . Su gestión comienza dos días después de la entrada.

Escalier explica el Ayni como la cuota que pagan los bailarines para formar parte de la fraternidad. “Dada la situación económica por la que atravesamos, y la oferta que tiene cada agrupación, es muy poco probable que un organizador salga ganando y sea un negocio. Nosotros todo lo entregamos como ofrenda al Señor, ponemos todo y muy rara vez se rinden cuentas . Los fraternos pagan una cuota significativa, pero no es suficiente”,

Este medio pudo conocer que, aunque varían las cuotas según la fraternidad, cada grupo tiene un promedio de 300 fraternos, y paga por cada uno Bs 2.000 para bailar. La recaudación sería de Bs 600.000, que, al cambio oficial, aunque ya no real de Bs 6,96 serían poco más de $us 86.200, lo que se gastaría en una sola fiesta . Por lo tanto, está claro que los pasantes aportan con el resto.

Un bloque de señoras de la Morenada Eloy Salmón / Foto: Javier Escalier “Pasante no puede ser cualquiera”

Escalier complementa que el pasante “no puede ser cualquiera, tiene que ser una persona que goce de un prestigio ganado . Por eso mismo, uno no puede quedar mal ante la sociedad, ni hacer una fiesta pequeña para el Señor. Es una sola vez en la vida que uno es elegido, para que su comunidad, su sociedad evalúe para ver qué tal sirvió al Señor y a sus fraternos ”.

Asegura que se cumple la lógica aimara del jilacata, “esa persona tiene que ser casada y tener una posición social que adquiere con el tiempo. Imagine que un pasante está mal con su pareja, no hará un buen trabajo. Tiene que ser un ejemplo a seguir, tiene que ser digno. El factor económico es determinante, porque demanda tiempo y sacrificio económico. Al final, yo dije eso cuando me tocó, el Señor proveerá. Cuando recibí no tenía trabajo, pero cumplimos”.