Los plazos siguen su curso y nadie desbloquea las elecciones judiciales

Las elecciones judiciales no tienen rumbo. Los plazos corren y nadie puede desbloquear el camino para realizar los comicios. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene en sus manos las llaves para abrir las vías de solución, pero las tres fuerzas políticas -todas divididas- no se ponen de acuerdo para encaminar el proceso.



Los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural dijeron que retomarían “de inmediato” la preselección judicial. Ese anuncio cayó en un saco hondo. No hubo ninguna convocatoria. Algunos asambleístas hablaron de una convocatoria para la sesión de ambas comisiones recién para mañana. Ante esa paralización se inició el debate sobre cuál de las elecciones -primarias o judiciales- debe ser prioridad hasta 2025.



El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hasentteufel, puso en debate la propuesta de eliminar las elecciones primarias a cambio de conservar las elecciones judiciales. La autoridad electoral dijo que esa iniciativa será presentada en los siguientes días en un proyecto de ley. La propuesta tuvo posiciones diversas.



“Estamos de acuerdo (con) que se anulen las elecciones primarias, pero no vamos a aceptar elecciones primarias abiertas porque la ley lo prohíbe”, lanzó el diputado Héctor Arce, del ala evista del MAS.