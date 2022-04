Los trabajadores de la Caja Nacional siguen en paro hasta mañana, Gobierno instala mesas de trabajo

Escucha esta nota aquí

La Caja Nacional de Salud (CNS) continúa en emergencia. Los trabajadores del sector volvieron a salir hoy a las calles en apoyo al paro de 72 horas, que se inició este miércoles y concluye mañana. Piden la destitución del general Herland Tejerina, posesionado en julio del año pasado. ​

Luis Pereira, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud (Cansegural) de Santa Cruz, indicó en EL DEBER Radio que la designación de Tejerina fue “a dedo” por lo que "exigimos la destitución y la contratación de una persona con carrera y conocimiento de los problemas administrativos y gerenciales de la institución, que sepa lidiar con las contingencias".

Ante el anuncio que hizo hoy el ministro de Saud, Jeyson Auza, en la ciudad de La Paz, sobre la invitación de mesas de diálogo con el sector, Pereira explicó que no puede desmarcarse su ente matriz, la Federación Nacional de Trabajadores de Seguridad Social de Bolivia (Fensegural), y que no asistirá. El principal motivo de esta decisión sería que a nivel nacional se trabajó un pliego petitorio de 26 puntos, los cuales no fueron atendidos por el actual gerente de la CNS.

Durante la mañana, los trabajadores de Salud de La Paz marcharon hasta las oficinas del Ministerio de Salud.



Mientras tanto, el paro de 72 concluye mañana. Aún no han sido anunciadas las nuevas medidas que asumirán los trabajadores de no lograr un acuerdo con el Gobierno.





Lea también PAÍS Trabajadores de la CNS inician paro de 72 horas y salen a las calles para exigir la destitución del gerente general Con medidas a nivel nacional exigen la destitución del gerente general de la aseguradora. No descartan ingresar en un paro indefinido de actividades

​