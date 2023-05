Los trabajadores esperan del Gobierno anuncios de mejoras a condiciones laborales

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley y varios decretos a los que no se quiso referir. “Serán regalos y prefiero que sea el presidente el que los anuncie”, dijo.

“Escuchamos que las trabajadoras del hogar no mejoraron su situación, de seguro y otros. Pero actualmente no podemos hacer inspecciones en los domicilios. Como Ministerio de Trabajo no podemos ir e ingresar para ver en qué situación está la señora que ayuda en casa”, admitió.