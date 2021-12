"Los tres hechos más graves del año fueron: el secuestro en Las Londras, el apresamiento de Jeanine y descubrir el abuso de poder en el municipio"

Escucha esta nota aquí

Este año, cuando el país afrontó su segundo año de lucha contra el coronavirus y hubo cambios de gestores políticos, donde además surgieron a lo largo de la gestión una serie de hechos que marcaron, tres de ellos son considerados los más graves para Bolivia, según el activista cruceño, investigador social e ingeniero civil, Rolando Schrupp, indicó que estos hechos fueron: el secuestro de periodistas en Las Londras, el apresamiento de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez y el descubrimiento de abuso de poder por el caso de los "ítems fantasma".



En el repaso y evaluación que hace Schrupp, afirma que este año complejo y tenso por el acontecer político, no augura nada favorable para la gestión 2022.

"Uno de los hechos más graves del año fue el secuestro de los periodistas y otras personas en Las Londras por grupos armados irregulares, eso es para preocuparse, pero, además de ello, el apresamiento de Jeanine Áñez y, el tercer hecho más grave fue descubrir el abuso de poder municipal", declaró el activista durante una entrevista en el programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio.

El profesional está convencido de que uno de los aspectos que generó esperanza en la población -además de la vacunación- fue el recambio político, pero, lastimosamente los nuevos representantes políticos en el país no lograron satisfacer las expectativas de la ciudadanía.

"Siempre es bueno el recambio político porque al final nos muestra que si se queda mucho tiempo la gente en el poder, tiende a abusar de él y el resultado no es otra cosa que lo sucedido con los 'gasparines' (sobre los ítems fantasmas) que estuvieron 15 años en el municipio", dijo Schrupp.

Agrega que principalmente había esperanza en que el nuevo Gobernador cruceño, Fernando Camacho, retome y revitalice la lucha regional, además de que un economista como Arce Catacora, asuma la presidencia y pueda impactar positivamente para la economía del país, pero no se logró.

"Lo único que interesaba (al Presidente) era la iniciativa política y jugó cartas muy complicadas como la de activar grupos armados irregulares, secuestrar periodistas, abusar de los derechos humanos, apresar a Jeanine y a un montón de gente instalando la narrativa falsa de golpe de Estado y, por último, termina apresando a Marco Antonio Pumari (cívico potosino) recientemente", mencionó.

Considera que la carta más preocupante es la suspensión de los derechos humanos y las garantías individuales, que actualmente se ve como una constante e incluso hasta se está 'normalizando'.

"Nosotros nos sentimos frustrados porque uno puede percibir que la ciudadanía tiene la esperanza de que el estatismo va a solucionar los problemas, pese a que todos los indicadores históricos dicen que no es la solución, peor aún, cuando tenés un modelo de Estado colapsado, fracasado y que en lugar de hacer las correcciones para liberar la economía y reactivarla, estamos yendo en otro sentido y te mienten mucho", manifestó.

Ante estas proyecciones, el expresidente de Fundempresa, augura que el próximo año será mucho más complejo, y asegura que esta gestión no está ni cerca de recuperar los niveles de 2019.

"Si uno hace un recuento nos podrán decir que hicieron una planta de urea en el Chapare, que uno y otros proyectos, pero la cantidad de plata que han manejado contra lo que se ha conseguido, refleja que estamos igual o peor que hace 15 años", indicó.

En tanto, analiza que en Santa Cruz, además de tener un nuevo Gobernador y hablar de federalismo, no hay una propuesta completa de fondo.

"La propuesta federal fue una cortina de humo, una propuesta disruptiva pero carente de cualquier cosa. Te venden la esperanza, pero cuando quieres mirar adentro, no hay nada. Se requiere un poco más de inteligencia y mucho menos de soberbia de la clase política", sostuvo.

Es más, Schrupp se atreve a comprar que Camacho llega a ser una fotocopia de Evo Morales, quien en su momento absorbió los movimientos sociales y sus demandas. "Camacho tomó esa frustración y la absorbió, la sometió a una figura central. Es un caudillo", dijo.

Aunque, aclara que el problema no es que sea Camacho, sino que el caudillaje no es una solución, "No es que por cambiar el autor van a cambiar las cosas. Hay que cambiar el sistema", reflexionó.

FIGURAS DEL AÑO

Para el activista cruceño, Jeanine Áñez pudo haber representado a uno de los personajes del año, por cómo están siendo abusados sus derechos ciudadanos, mas allá de ser culpable o inocente. "A todos nos deben preservar los derechos humanos, pero si a una figura se la abusa en esas condiciones, nos muestra claramente cómo están abusando de la ciudadanía en general", declaró.

Sin embargo, el primer podio se lo asigna a Amparo Carvajal, considerándola una paladina de los derechos humanos, una mujer mayor con ideas claras que no ha necesitado ni ser populista ni llenar plazas para hacer gestiones y plantear los problemas de fondo.

"Su posición actual como Asamblea de Derechos Humanos le da una verdadera institucionalidad detrás, no es un tema de si quiere ser elegida, ser senadora. Se nota que la mujer lo hacer por motivos correctos y por sus convicciones", dijo.

El segundo podio se lo otorga a la ciudadanía, quienes en este último tiempo empezaron a adquirir mayor conciencia, y pone como ejemplo el de no rendir pleitesía o someterse al poder político, el de ejercer su derecho, reclamar su libertad, su democracia en el último paro sin derecho a la propiedad. "La verdadera batalla cultural la está librando el ciudadano", dice.

Y el tercer personaje del año señala que fue Marcial Fabricano, el líder indígena. "Aunque la marcha es más corazón que estructuración, me parece que ellos tienen más idea del ejercicio del territorio a donde teníamos que ir, independientemente de que su tesis se enmarque en temas raciales más que en valores", indica Schrupp.

CENSO Y PACTO FISCAL

Para Schrupp, la agenda política 2022 cree que no contemplará ni el censo ni el pacto fiscal. "Por un lado no tenemos propuesta y del otro (Gobierno nacional) no hay interés de hacerlo. (...) el Estado quiere manejar todo, ¿para qué va a democratizar el poder?. Por un lado tenés gobernadores y alcaldes que tienen más miedo que propuestas", dijo.

Ante esta situación, indica que ya no hay autonomistas, porque incluso, ni la Alcaldía puede reordenar el tráfico.

En tanto, espera que la Gobernación realice un censo departamental, ya que se tienen las competencias. "Por lo menos tengamos un número que diga, según nosotros nos contamos y somos tanto. Si los otros ocho departamentos hacen lo mismo, suma lo mismo que un censo nacional. Pero yo no creo que vaya a ser ni siquiera agenda de debate, ni el censo ni el pacto fiscal", indicó.

