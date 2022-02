Loza advierte con expropiar lotes a ‘narcotiktokers’ si se comprueba que son afiliados de las Seis Federaciones

Escucha esta nota aquí

Ante el escándalo por la aprehensión de los 'tiktokers' Elmer CH. y Fortunato G., ambos con detención preventiva tras verse involucrados con la divulgación de videos en los que presuntamente se elabora pasta base, el senador Leonardo Loza, del Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que en caso de corroborarse de que sean parte de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba “los expulsarán y les expropiarán su chaco”.

“Si algún involucrado en narcotráfico en ese video sería afiliado a las Seis Federaciones, a una de nuestras organizaciones del Trópico de Cochabamba, inmediatamente vamos a expulsar y vamos a expropiar en este caso, su lote, su chaco”, expresó Loza.

La justicia ya envió a la cárcel a dos ‘narcotiktokers’, quienes publicaban videos de tareas asociadas al narcotráfico en la popular red social TikTok.

Loza no dio por confirmado que los 'tiktokers sean del Trópico, sin embargo, se conoce que uno fue detenido en Ivirgarzama y el otro tiene su casa en la localidad Ibarecito, de la provincia Chapare, según las dispositivas exhibidas por el ministro del Gobierno el pasado martes.

“Pedimos al Ministerio de Gobierno que dé con el hecho de esos videos de TikTok. No importa si son del Trópico, deben ser sancionados y castigados. Si es que fueran compañeros del Trópico, porque todavía no se dice nada, vamos a tomar, no solo medidas legales, sino acciones orgánicas”, agregó.

