Loza dice que Evo no manda en el MAS y que los ‘renovadores’ tendrán que rendir cuentas

El senador Leonardo Loza afirmó este miércoles que Evo Morales no manda al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) y advirtió que los ‘renovadores’ deberán rendir cuentas a las organizaciones sociales y al partido, por apoyar la aprobación de la ley del censo.

“En el MAS no manda Evo Morales, no sé de dónde sale ese discurso equivocado, claro, el MAS tiene enorme liderazgo, monumental liderazgo, que es Evo Morales, pero el líder no es aquel que instruye, que rige, sino el líder, así como Evo Morales, es el que obedece y siempre está con las bases”, dijo el asambleísta en conferencia de prensa.