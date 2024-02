Loza es increpado en un aeropuerto y él dice que si algo le pasa será responsable el Gobierno

“Yo ya sabía. Cuando aterrizó el avión (en Cochabamba), el personal, no sé si será de Naabol o de la propia Boa, se 'inventó' una señora, le colocan un barbijo, una gorra y creo que unas gafas y unos bolsones más”, dijo.

Es así que “empezó a hacer bulla ya en el avión, (pero) no le dio importancia ningún compañero, (…) no logró hacer su show (y después), salió afuera para hacer otro alboroto; (sin embargo, tampoco) nadie le dio importancia; creo que solo una sola persona me dijo ‘bloqueador de mier…’”, señaló.