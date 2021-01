Loza explica que el MAS esperó que la prueba de Evo salga positiva para confirmar que tenía Covid-19

Escucha esta nota aquí

(Carlos Mercado, Cochabamba).- El senador Leonardo Loza informó hoy que en el MAS esperaron hasta que salga la prueba positiva, para confirmar que el expresidente Evo Morales se había contagiado con el Covid-19 y lamentó que se magnifique ese contagio para dañar la imagen del expresidente.

El también cocalero Loza explicó que antes de que salieran las pruebas no podían confirmar si es que era Covid-19 o no. “Por esa razón, hasta que no hubiera un diagnóstico médico, no podíamos confirmar. Apenas los resultados dieron positivo, nosotros pusimos la información a conocimiento de la opinión pública”.

Además, manifestó que el MAS no tiene ni tuvo ninguna intención de ocultar información. “Yo lo lamento por los medios que tengan esa idea y recalco, mientras que no se confirme con criterios profesionales que alguien dio positivo al Covid-19, no se puede adelantar, y eso es lo que pasó con el hermano Evo Morales”.

Loza puntualizó que a veces, las pruebas tardan, ese fue uno de los problemas que enfrentó. “De hecho le digo que él ya está mejor, se encuentra muy bien de salud. Pedimos a Dios, a la madre tierra, a la Pachamama, que nos acompañe en estos momentos difíciles, no solo para nuestro presidente, sino para todo el pueblo boliviano”.

Admitió que muchas personas estuvieron con Morales el fin de semana. “Yo lo saludé, hasta ese momento él no sabía que tenía Covid-19, entre hoy y mañana me haré la prueba, estoy tranquilo. No tengo ningún síntoma”.

Tata pide proceso contra Morales por promover reuniones multitudinarias

Mientras, el candidato a gobernador de La Paz, Rafael “Tata” Quispe pidió a la Fiscalía que, tal como hizo con él, inicie un proceso penal de oficio contra Evo Morales por promover reuniones multitudinarias de personas en medio de la pandemia, con la agravante de que el exmandatario está contagiado de Covid-19, reportó Erbol.

Quispe recordó que en abril del año pasado la Fiscalía le inició un proceso penal y casi lo mete preso por atentado a la salud, debido a una reunión en el área rural durante la emergencia sanitaria, pero ahora no hace nada cuando Morales reúne a miles en Chapare.

“Yo estaba reunido con 50 personas. Él (Morales) ha estado creo que con cinco mil y sin barbijo y con enfermedad comprobada. Pido al señor Cossío (fiscal) que dé la misma forma que ha actuado contra mi persona de oficio, también que lo haga de oficio con él, eso es lo que corresponde en el marco de la igualdad”, dijo Quispe.

El fin de semana en Chapare, el expresidente asistió a concentraciones masivas. Habló sin barbijo ante los asistentes y tampoco lo usó en la testera. El lunes surgieron los rumores de que tenía Covid-19 y ayer se confirmó la información.