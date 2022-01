Loza: “Lo que ha dicho Dávila es muy grave, si eso fuera cierto, dónde estamos, con quién estamos”

Escucha esta nota aquí

Leonardo Loza, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), considera “muy grave” lo dicho en la víspera por el exjefe antinarcóticos, Maximiliano Dávila, que acusó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de pretender “incriminar” a Evo Morales.

En conferencia de prensa, el representante de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, pidió a la justicia tomar en cuenta las declaraciones del exjefe policial y negó por completo que la dirigencia del Chapare tenga vínculos con el narcotráfico.

“Ojalá, esperamos, que la justicia haga su trabajo, que nos diga la verdad, tengo mi propia sospecha, no tengo por qué esconderla. Lo que ha dicho el coronel, es muy grave, si eso fuera cierto, dónde estamos, con quién estamos. Ojalá la investigación tome en cuenta algunas declaraciones que hizo el coronel”, afirmó el asambleísta.

En la víspera, antes de ingresar a la cárcel de San Pedro, Dávila calificó de “pequeño burgués” al ministro Del Castillo, enfatizando que pretende involucrar al jefe del MAS en la investigación, que se abrió por legitimación de ganancias ilícitas, pero surge por supuestos vínculos con el tráfico de drogas.

“Evo Morales no tiene ninguna relación con el narcotráfico, ni con Dávila ni con otro acusado, un año entero, la DEA, la CIA, el Gobierno de facto, nos han investigado y no han encontrado nada, porque no somos corruptos ni narcotraficantes”, remarcó Loza.

La oposición solicita que las investigaciones se amplíen a Morales y otras exautoridades, mientras que desde el Gobierno se sostiene que el caso Dávila data de febrero de 2020, cuando Jorge Roca ‘Techo ‘e paja’ y Omar Rojas, exmayor de la Policía, buscaron al exoficial para conseguir “protección”.

