Loza responde a Copa: “Qué tiene que ver Jallalla en el MAS, no se metan donde no deben”

“Hemos escuchado voces de algunos que no son militantes del MAS, qué tiene que ver Jallalla en el MAS, que se dediquen a trabajar, que hagan algo por donde son autoridades. A veces como arrepentidos, resentidos o traidores, como si fueran participantes o militantes del MAS, se pronuncian o hablan, (pero) no, vayan ustedes, hagan sus congresos, no se metan donde no deben meterse”, dijo Loza.