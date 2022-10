“Lucho se escapó” y otras 16 frases de Evo contra el Gobierno de Arce

Tal como es habitual, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, pasó ayer (domingo) por los micrófonos de la radio de los cocaleros ‘Kawsachun Coca, para participar de su programa “Líder de los humildes”. Aprovechó casi íntegramente el espacio (54 minutos) para continuar con su arremetida contra el Gobierno del presidente Luis Arce.

Visiblemente constipado, llegando a limpiarse más de 30 veces la nariz, incluso sin poder hablar por tres minutos, por frecuentes estornudos, y no portando barbijo, el dirigente cocalero dejó 17 frases, recordando que el jefe de Estado también “escapó” de Bolivia en medio de la crisis política de 2019.

También exigió que sea Arce quien diga si sus ministros respetarán o no al 'instrumento político' y anticipó para el 20 de octubre, este jueves, una reunión con la dirigencia del Pacto de Unidad, donde habrá una dura evaluación política.

A continuación las frases de Morales:

1. "Decir de manera muy sincera, siento que en el equipo de trabajo de Lucho Arce, presidente, no hay mucha conciencia. Yo no sé si por falta de ubicación política, porque los problemas que se presentan en el Trópico es por culpa de los ministros".

2. "(Los ministros) están provocando que haya conflictos en el Trópico de Cochabamba o es que no se ubican cómo hacer gestión pública. Nosotros somos bomberos y el Lucho no reconoce, la ministra de la Presidencia (María Nela Prada) no reconoce, cómo hacemos esfuerzos para que no haya conflictos y ellos buscan conflictos y conflictos".

3. "La ministra de la Presidencia (María Nela Prada) dice: ‘Nos han dejado con 6.000 ítems de déficit’ (en educación), echando la culpa al Evo, faltaba 6.000 ítems en el anterior Gobierno. Ahí hemos pedido respeto al Trópico de Cochabamba, porque hemos puesto 11 muertos para recuperar la democracia para Lucho presidente, hemos votado 97%, récord nacional y ofendiendo, provocándonos, los compañeros se rebelaron. Si faltaba 6.000 ítems, no es por culpa de Evo, es por culpa de Lucho, que no soltaba plata, sin darse cuenta la ministra ataca a su presidente, antes nuestro ministro.

4. "Hubo cierta reacción de los compañeros y la ministra (Prada) comenzó a moderarse, no se puede entender así que diga, cualquier ministro echando la culpa al anterior Gobierno, pero echando la culpa al presidente. No sé si tienen ubicación política o no, no entiendo".

La entrevista:





5. "No vamos a escapar, no vamos a huir, dicen, y están diciendo (con eso), que Lucho se escapó, cómo se entiende eso. No están ubicados".

6. "En el equipo de trabajo del presidente (Luis) Arce no hay conciencia, un sentimiento para la gente humilde, eso he visto. Lamentablemente, no sé si de manera intencionada o engañan al presidente, (los ministros) hacen mentir al presidente al pueblo boliviano".

7. "La Presidencia, el (Ministro) de Educación, hacen daño al Lucho, eso no se entiende. Nosotros queremos que levante la imagen de Lucho y no hacen, y lo peor, echando la culpa al anterior Gobierno, cuando eso es por culpa de su presidente, cuando era ministro no quería soltar (recursos económicos). Indirectamente, le está atacando a Lucho Arce. No se entiende".

8. "(En la reunión con Arce y sus ministros) no se llegó al tema político ni a la lucha contra el narcotráfico. Lamento denunciar, hay protección al narcotráfico. Vamos a demostrar qué ministros protegen al narcotráfico, no se ha tocado ese tema".

9. "Nos dicen que somos ignorantes, es una ofensa, desde el momento que he sido dirigente no he recibido asesoramiento, no necesito. El ministro (Iván) Lima nos dice Evo es ignorante, si así nos trata como tratarán a otros hermanos. El tiempo demostrará a quién debe lealtad, la historia demostrará, lamento esos ministros desubicados, que solo buscan confrontación".

10. "Los llamados pititas no solo están abajo, están en el gabinete, defendiendo al ‘gonismo’, al modelo del ‘gonismo’, esa es la gran diferencia. Nos tratan de ignorantes algunos ministros, digan lo que digan, el movimiento indígena, campesino y originario no se va a rendir de esta dura lucha por la patria".

11. "Quisiéramos saber, mediante el presidente (Luis Arce), si algunos ministros van a respetar o no al MAS, si son del MAS o no son del MAS, ese será un debate profundo, porque hasta ahora, los funcionarios van cuoteando el registro de militantes. En Cochabamba, los llamados renovadores no impulsan, más bien sabotean, el registro de nuevos militantes".

12. "Hay que cuidarse del grupo Pachajcho (en quechua camión de 16 ruedas), organizado desde el jefe del Estado Mayor del Ejército, miembros, militares que están detrás del Evo, de dirigentes, persecución permanente, cualquier momento este grupo montará pruebas, quiero alertar al pueblo, somos perseguidos por nuestro propio Gobierno, desde el Ministerio de Defensa".

13. "Que busquen, pues, pero lo que duele es que nuestro mismo Gobierno nos persiga. Quiero decir, estamos en esa situación, no puedo entender que por nuestro mismo Gobierno seamos perseguidos, investigados, pero qué van a encontrar, pues".

14. "Esta investigación no es solamente de la derecha, también de grupos que están dentro del Ministerio de Defensa, querer destrozar, pero resultan destrozados. Hay alguna gente metida, qué más nos estarán montando, preparando, tratando de perjudicar al MAS y a Evo, esta guerra sucia ya no es de la derecha sino de algunos funcionarios del Gobierno nacional".

15. "Los cuatro caballos que descuartizaron a Túpac Katari siguen vigentes. Primero, el imperio; segundo, la derecha; tercero, los medios de comunicación; cuarto, oportunistas y traidores, así como nos acusan de ignorantes, dicen ‘falta de asesoramiento’".

16. "El David Choquehuanca dijo en la reunión que tuvimos, ‘Página Siete’ dice que la mejor imagen que tiene es Lucho Arce, ¿basarse en la publicación de Página Siete? No se puede entender que ahora Página Siete valora al MAS".

17. "El plan que tienen es destrozar al MAS, acabar con el MAS. Nosotros somos herederos de la lucha, herederos de la historia, somos millones y no aceptan que seamos millones y no entiendo que algunos funcionarios del Gobierno no se inscriban y no impulsen el registro de nuevos militantes, esos son los oportunistas, los traidores, están ahí".