Luciana Torchiaro: “Bolivia tiene problemas estructurales de corrupción”

La corrupción afecta el desarrollo de un país, fomenta la pobreza y acentúa las desigualdades. Los recursos del Estado que se pierden en la corrupción equivalen a escuelas que no se construyen, sistemas de salud que no funcionan, obras de infraestructura paralizadas, etc. La corrupción también destruye los recursos naturales y las tierras ancestrales cuando se adjudican contratos para la explotación a empresas no calificadas, de forma opaca y sin controles. También la corrupción es fuente de violencia cuando los funcionarios públicos se asocian con el crimen organizado.