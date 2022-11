Luego de la aprobación de la Ley del censo en Diputados, el Comité Interinstitucional se reúne hoy; Cuéllar sugiere cuarto intermedio en el paro

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo se reúne esta jornada, a convocatoria del cívico Rómulo Calvo, para evaluar las próximas acciones luego de aprobada la la Ley del censo en la Cámara de Diputados. Se espera que decidan si el paro indefinido continúa o no en Santa Cruz .

"Esta es un opinión muy particular, deberíamos declarar un cuarto intermedio, pero con una alerta permanente y fiscalizando lo que pueda pasar en el Senado. Pero esa no es una decisión que pasa por mi persona, yo voy a transmitir ese pedido al Comité Cívico, después de haber recibido varias llamadas con ese pedido (levantar el paro). Ayer debíamos reunirnos, pero no había qué evaluar (a la espera de lo que sucedería en la Cámara Baja) y hubo una descoordinación en la mañana, pero el presidente del Comité Cívico está convocando hoy a una reunión", informó el rector Vicente Cuéllar en EL DEBER Radio.