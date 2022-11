Luego de marchar desde Chaparina a La Paz, la Marcha de Mujeres Autoconvocadas exigen Censo 2023 para equidad de género

La Marcha Nacional de Mujeres llegó a la sede de Gobierno luego de 18 días de recorrido desde Chapariña hasta La Paz, donde convocan a las mujeres de todo el país a “asumir una ciudadanía responsable” y en defensa de la constitución ya que consideran que el gobierno de Luis Arce, “no es legitimo ya que carece de legitimidad porque no tiene moral y no es un interlocutor válido”, además de exigir censo 2023.

La marcha que contó con la participación mujeres desde 18 hasta los 82 años, y de niños acompañados de sus madres, pasó entre otros pueblos por Caravani, donde según Bedregal registraron uno de los pocos hospitales en el trayecto, “ en 306 km no encontramos una posta decente, el hospital de Caranavi carece de Items, de medicamentos elementales . Sin censo hay negación a los derechos de las mujeres y no se puede esperar más”.

La marcha al querer ingresar a la plaza Murillo fue desalojada por oficiales de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop), también lamentaron que no lograron visitar a la ex presidenta, Jeanine Añez, a la cual “llevamos alimentos que nos entregaban en los pueblos para ella, como mangos y plátanos y la virgen de Loreto, tallada en madera y no pudimos entregarselos”.