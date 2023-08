Luis Arce admite problemas en su gestión de corrupción y narcotráfico

El presidente Luis Arce en su mensaje al país por ocasión de los festejos por los 198 aniversarios de la independencia de Bolivia, admitió ayer por primera vez que en su Gobierno están presentes tres grandes flagelos como son la corrupción, el narcotráfico y crisis en el sistema judicial. No obstante, argumentó que esos males han estado presentes en todos los gobiernos a lo largo de la historia del país.



El mensaje de Arce no convenció a los políticos de la oposición ni a los ‘evistas’. Los primeros calificaron como un discurso divisionista que llama a la confrontación; y los últimos critican que si bien admitió sus debilidades, no planteó soluciones concretas. Fue un discurso a medias, dijeron.



El presidente Arce, luciendo por tercera vez en un aniversario patrio la banda y Medalla Presidencial habló por 56 minutos en la Casa de la Libertad ante las autoridades de los órganos de Estado: Judicial, Electoral, Legislativo y Ejecutivo, además del cuerpo diplomático y dirigentes del Pacto de Unidad. Hizo un resumen histórico destacando el rol de los campesinos, citó índices de crecimiento económico y los comparó con el gobierno de Jeanine Añez y al final mencionó sus debilidades.



“Somos también conscientes que tenemos muchos males que superar y muchos enemigos que vencer, entre ellos, la corrupción, la peor de las herencias coloniales. La corrupción es un mal que ha estado presente a lo largo de nuestra vida como Estado, siendo un mal ajeno a los principios y valores del pueblo. Por ello, la lucha contra la corrupción tiene que ser una tarea del conjunto de toda nuestra sociedad”, dijo Arce.



Para luchar contra el flagelo de la corrupción el jefe de Estado dijo que se deben fortalecer valores y principios. Citó como ejemplo los procesos de contratación de servicios y compras que hace el Estado que tiene un sistema arcaico que data de hace 30 años.



“Este objetivo se logrará con la subasta electrónica y en tiempo real de todas las obras y compras estatales”, dijo Arce, aseguró que tal sistema ya se usa en compras menores y que el Ministerio de Economía está trabajando en este sistema.



Otro aspecto de lucha contra la corrupción del Estado es fortalecer las unidades de transparencia para que sean “unidades de prevención efectiva”, con control social que esté en todos los niveles del Estado.



En los últimos meses, al menos dos grandes casos de corrupción azotaron al gobierno de Arce: el cobro de comisiones millonarias que hacía el exministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos Cruz, desde su despacho en la Casa Grande del Pueblo; y el caso coimas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez. A pesar de las pruebas, la Fiscalía cerró el caso.



El diputado Héctor Arce (MAS),quien en 2022 denunció el hecho, dijo a EL DEBER que en su visita a Chuquisaca por el 6 de agosto vio que esa ruta aún se construye. “Esa carretera es el símbolo de la corrupción, de la impunidad”, dijo el legislador.



El segundo flagelo que citó Arce Catacora es el narcotráfico y argumentó que este problema está presente en el país desde la época de las dictaduras al final de la década de los 70 y principios de los 80, también ligó a narcos con gobiernos denominados neoliberales y evitó citar los escándalos de narcotráfico que sacudieron las tres gestiones de Evo Morales y la suya.



“El narcotráfico ha estado inmerso en las esferas de la política boliviana dejando saldos desastrosos para nuestro país”, dijo Arce y recordó casos como el asesinato de Noel Kempff Mercado ocurrido en el gobierno de Víctor Paz; el caso de la Huanchaca; los narcovínculos en el gobierno de Jaime Paz y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), citó a Isaac “Oso” Chavarría, Carmelo “Meco” Domínguez y, por último, mencionó el caso del narco avión en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en 1996.



El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alberto Astorga, en contacto con EL DEBER, criticó que Arce haya sacado a luz hechos de hace décadas sin mencionar los escándalos del gobierno del MAS, ligados con presuntos narcos.



“Arce no ha querido reconocer que en su Gobierno abunda el narcotráfico, no ha hablado del narcoavión que ha salido desde Santa Cruz hasta España con media tonelada de cocaína, no ha hablado del narco uruguayo Sebastián Marset, que está en Bolivia desde hace muchos años y que tiene la protección de muchas autoridades de su gobierno”, observó Astorga.



Para el mandatario Bolivia no puede enfrentar este flagelo de forma solitaria, porque es una problemática internacional por lo cual planteó la regionalización de la lucha antidrogas, además que no sólo participe el Gobierno, sino todo el Estado.



Al final de su evaluación de debilidades en su Gobierno citó la crisis que existe en el sistema judicial con un proceso electoral anulado por el Tribunal Constitucional y con la necesidad de transformarla y no sólo ponerle “parches”.



“Mi exhortación a la Asamblea Legislativa Plurinacional para tener nuevos tribunales, nuevos magistrados, aunque somos muy conscientes (que), con la elección de autoridades judiciales no cambiará los problemas estructurales de la justicia y eso está demostrado”, dijo Arce.



Para transformar el sistema judicial desde sus cimientos, el gobernante subrayó que esa “tarea titánica ha de ser iniciada contra viento y marea” con la participación de todos los sectores sociales y no solo parte de un grupo de notables.



“La transformación de la justicia no vendrá por sí misma ni se hará desde los burós ni de los llamados notables, sino que requerirá el concurso pleno de toda la sociedad, de todas las organizaciones sociales, de las universidades, de la ciudadanía litigante que velarán por un cambio verdadero”, conminó el jefe de Estado.



En otros temas, el presidente Arce habló también de una “segunda y definitiva independencia” que según él se daría con la “revolución democrática y cultural” y la consolidación del Estado Plurinacional. Esta proyección la dio con miras al Bicentenario de Bolivia.



“¿Dónde está Marset?”



Cuando terminó la sesión y Arce se estaba retirando de la Casa de la Libertad con sus ministros, el diputado Erwin Bazán, de Creemos, reclamó a Arce y a su ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, por el paradero del presunto narco uruguayo Sebastián Marset. “¡Narcogobierno! Presidente (Luis Arce) ¿dónde está Marset?, Eduardo Del Castillo, ¿dónde está Marset?, ¡narcoministro!”, vociferaba el diputado.



Los legisladores y ministros que flanquearon a Arce no se quedaron callados y empezaron a gritar con todas sus fuerzas “¡Lucho, Lucho, Lucho!”, hasta que Arce y su comitiva logró salir del histórico edificio para ir a almorzar.



Para el diputado Bazán, de Creemos, el mensaje de Arce fue demagógico y divisionista y no refleja la realidad social, económica y política del país.