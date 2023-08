Luis Arce considera "inoportuno" debatir en este momento una posible candidatura en 2025

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, optó por no confirmar ni descartar su posible candidatura a la reelección en los comicios de 2025 durante un diálogo con los medios de comunicación la mañana de este jueves. En cambio, enfatizó sobre la importancia de concentrarse en la gestión actual en lugar de adelantarse a las futuras contiendas políticas.

“El hablar de candidaturas de partidos, etc., no está en este momento en nuestra agenda . Como presidente tengo que atender ahora lo que está ocurriendo en el país, ocuparnos por la economía, por la seguridad, por lo que ocurre en varias provincias del país, esa es nuestra preocupación”, declaró Arce.

“Ese tema del MAS, del PS-1, miren ustedes, la población está más preocupada por otros temas (…) Así que nosotros no nos vamos a referir a ese tema, no nos vamos a referir a ese tema porque no es oportuno, las elecciones son el 2025 y estamos en 2023”, sostuvo Arce.