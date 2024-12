Luis Arce deja en manos del pacto de unidad una nueva candidatura a la presidencia del país

“Nosotros como militantes nos vamos a someter a lo que designe el instrumento político, más las organizaciones sociales que son los actores vivos dentro de ese instrumento, por lo tanto, nosotros no podemos decir si voy a ser candidato o no, eso lo define nuestra organización social en función de los estatutos”, justificó el presidente.

Las elecciones generales se realizarán en julio de 2025 y el MAS está dividido en dos grupos, los arcistas que respaldan al presidente Luis Arce; por otro lado los evistas que van detrás del ex presiente Evo Morales, estos últimos ya no tienen sigla y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autoprorrogado decidió que Morales ya no puede ser candidato, aunque este y sus seguidores insisten en su candidatura y para ello están dispuestos a prestarse una sigla y terciar en los comicios.