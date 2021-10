Luis Arce festeja con la Cidob en Santa Cruz, mientras la marcha indígena espera su respuesta

Escucha esta nota aquí

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) festeja este domingo 39 años de vida. La organización recibió al presidente Luis Arce en su sede de Santa Cruz y le entregarán un pliego de diez demandas, entre las que se destaca el pedido de saneamiento de tierras. En la misma capital cruceña está la marcha indígena que salió de Trinidad el 25 de agosto esperando la respuesta del mandatario, que por ahora no aceptó una reunión con sus líderes este lunes a las 10:00 en instalaciones de la Universidad Gabriel René Moreno.

Arce llegó a la Casa Grande de la Cidob donde fue recibido por su presidente Justo Molina, quien lo abrazó y le hizo recorrer el inmueble. Luego le entregaron una torta por el festejo de la Cidob.

Molina anunció que la Cidob está a punto de llegar a un consenso sobre los 10 puntos que demandará a distintos ministerios. “Nuestro objetivo es entregarle al presidente (Arce) nuestras demandas, ya que es el Gobierno quien debe resolver este problema”, dijo.

Los festejos de la Cidob se dan en medio de la llegada de la marcha indígena a Santa Cruz de la Sierra. El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, informó que el Gobierno recibió este viernes la 'agenda nacional' de la marcha indígena que contiene las demandas.

La marcha busca reunirse con el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca; sin embargo, ninguna autoridad confirmó su presencia en algún encuentro con la dirigencia de tierras bajas. La columna pide que Arce y Choquehuanca estén presentes en el diálogo de este lunes 4 de octubre a las 10.00 en la Universidad Gabriel René Moreno.

Abdón Justiniano, uno de los voceros de la marcha, dijo que si Arce no asiste a la invitación, ellos seguirán ejerciendo su libre autodeterminación respaldada en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado.

"A nosotros no nos preocupa si viene o no viene. Si llegan los voceros o intermediarios, lo único que les vamos a decir es que vengan (los representantes de) del Ejecutivo y ahí nos vamos a sentar a dialogar, pero con los otros no, con los intermediarios no vamos a llegar a ningún acuerdo", apuntó.